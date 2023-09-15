Gazeteci Neşe Berber Lider Haber'in ekran yüzü oldu

Ankara'da sıcak gündemi takip eden gazeteci Neşe Berber, Lider Haber TV, ünlü ekran yüzü Neşe Berber'le yepyeni bir program için anlaşarak kadrosuna kattı. Ünlü ekran yüzü gazeteci Neşe Berber aynı zamanda Ankara gündemini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları takip ederek yaptığı haberler ve röportajlar ile isminden söz ettiriyor.

YeniBirlik Medya grubunun Ankara temsilcisi gazeteci ve TV haber sunucusu Neşe Berber Turizmci iş insanı Ender Alkoçlar’ın kurduğu yeni haber kanalı Lider Haber TV ile anlaştı. Neşe Berber’in sunacağı Lider Haber TV’de gündemi ekrana taşıyacak olan yeni programın tanıtımı yayımlandı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ‘SORUYORUZ’un tanıtımın da ‘Lider Haber’de gündem belirleyecek yeni bir program başlıyor. spotuyla duyruldu. Program tanıtımında "Merak ettiğiniz hiçbir soru artık yanıtsız kalmayacak. Neşe Berber soracak siyasetin ve toplumun önde gelen isimleri bilinmeyenleri en net ve tarafsız olarak cevaplayacak. ‘SORUYORUZ’ Her cumartesi 20,30 Lider Haber TV’de’ metni dikkat çekti. Lider Haber Digiturk 51 . Kanalda yayında

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