Gazapizm'le muhteşem konser!

'Heyecanı Yok', 'Sağı Solu Kes', 'Unutulacak Dünler' gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarına muhteşem bir gece yaşatan Gazapizm, bir de sürprize imza attı.

Yeni şarkısı 'Yine Edemedik Dans'ın klibini ilk kez bu konserde misafirlerine izleten Gazapizm, şarkıyı ilk kez canlı olarak seslendirdi. Sahnedeki orkestrasının yanı sıra kendisine eşlik eden bando ekibiyle ve zengin sahne şovuyla da enerjisi yüksek bir konsere imza attı.

Gazapizm, 12 Ağustos'ta Gazapizm Senfoni İstanbul 2023 projesiyle bir kez daha Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.

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