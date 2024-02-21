Gastronomi dehası Bahattin Demir’den ezber bozan konsept

Sektörde fark yaratan işlere imza atan iş insanı, yeni mekanı % için titizlikle çalışıyor ve ezber bozan bir konsept sunmayı vaat ediyor. İnşaat sürecinde ustalarla birlikte tüm gün işin başında bulunan Demir, mimari detaylardan dekorasyona, mutfak ekipmanlarından mobilyalara kadar her ayrıntının özenle tamamlanması için çalışıyor. Bahattin Demir'in inşaat sürecindeki bu aktif rolü, yeni mekanın kalitesinin ve başarısının temelini oluşturuyor.

VEGANLARI DA MUTLU EDECEK BİR MEKAN

En dikkat çekici özelliği glutensiz mutfağı olan mekân, misafirlerine rahat bir atmosferde keyifli vakit geçirme imkânı sunacak. Mekan, üç teras, cafe, fırın ve kitchen gibi farklı bölümlerden oluşuyor ve toplamda 1400 metrekarelik bir alana yayılıyor. Herkesin damak zevkine hitap edecek birçok lezzeti bünyesinde barındırıyor.

% BENİM USTALIK ESERİM

Yeni mekânın heyecanını paylaşan Demir, “Perakende logoya döndü. Bizde gıdada ilk logo markasıyız. Logomuzu markamız yaptık. %, ezber bozan bir konsept. En önemli özelliği glutensiz mutfağı. Burada oturup rahat bir şekilde misafirlerimiz vakit geçirecekler. Biz çok keyif alacakları inancıyla yola çıktık. Her bölümde ayrı spesiyalimiz var. Kahve bölümünde ‘Türkan’ tatlımız var. Bu konuda çok iddialıyız. Orijinal reçetesiyle hazırlıyoruz. Türkan Şoray’dan tabii ki esinlendik. Mutfak tarafında trüflü tostumuz var. Ayrıca omlet dürümümüz var. Bu lezzetlerimizin çok popüler olacağını düşünüyoruz. Fırın tarafında çok iddialıyız. Haşhaşlı, tahinli simit oldukça beğenileceğine inanıyorum. Burası benim ustalık eserim. Artık dışarıda yemek yemek fiyat olarak eziyet değil % ile keyif verecek. Lezzet ve fiyat performansıyla misafirlerimizi mutlu edeceğiz Bursa’dan sonra İstanbul’da çığır açacak. Bir dünya markası olacağız” dedi.

İş insanı, bu deneyimi yaşayan misafirlerinin, markanın kalitesini ve özgünlüğünü anında algılayacaklarına olan inancı tam. Nişantaşı'nın seçkin konumunda yer alacak olan %, lezzetin sınırlarını zorlayacak ve damaklarda unutulmaz tatlar bırakacak.

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