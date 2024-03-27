Gastroenteroloji doktorlarından dikkat çeken farkındalık: Gastro Şef

Memorial Ataşehir Hastanesi’nden Prof. Dr. Züleyha Akkan Çetinkaya, Uz. Dr. Şule Namlı Koç ve Triaj Hekimi Uz. Dr. Sakibe Yıldız, Memorial Bahçelievler Hastanesi’nden Prof. Dr. Salih Boğa, Prof. Dr. Emre Yıldırım, Memorial Şişli Hastanesi’nden Prof. Dr. Birol Baysal, Prof. Yaşar Çolak’ın yanı sıra Hemşire Çağla Eren ve Umut Karamızrak, kansere karşı sağlıklı beslenme farkındalığına yönelik tabaklar hazırladı.

Hem göze hem mideye hitap eden birbirinden güzel tabakların kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte, kolon kanserinde erken tanın önemine vurgu yapan toplumsal farkındalık mesajları verildi ve doktorlar, “Kolon Kanserine Karşı Kontrol Sende” dedi.

Aralarında; oyuncu, sunucu ve gurme Anıl Kurtuldu’nun da olduğu jüri üyelerinin, farklı lezzetler arasında karar vermekte zorlandığı sunumlar, gecenin birinciliğini paylaştı. En lezzetli, en yaratıcı ve aynı zamanda en sağlıklı tabakların yarıştığı finalde “sağlıklı beslenme” kazandı.

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