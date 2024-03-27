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Gastroenteroloji doktorlarından dikkat çeken farkındalık: Gastro Şef

Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde, “Kolon Kanseri Farkındalık Ayı”na özel düzenlenen “Gastro Şef” etkinliğinde buluşan gastroenteroloji uzmanları, kolon kanseri ve beslenme ilişkisinin önemine dikkat çekmek için sağlıklı yemek tarifleriyle yarıştı.

Gastroenteroloji doktorlarından dikkat çeken farkındalık: Gastro Şef

 

Memorial Ataşehir Hastanesi’nden Prof. Dr. Züleyha Akkan Çetinkaya, Uz. Dr. Şule Namlı Koç ve Triaj Hekimi Uz. Dr. Sakibe Yıldız, Memorial Bahçelievler Hastanesi’nden Prof. Dr. Salih Boğa, Prof. Dr. Emre Yıldırım, Memorial Şişli Hastanesi’nden Prof. Dr. Birol Baysal, Prof. Yaşar Çolak’ın yanı sıra Hemşire Çağla Eren ve Umut Karamızrak, kansere karşı sağlıklı beslenme farkındalığına yönelik tabaklar hazırladı.

Gastroenteroloji doktorlarından dikkat çeken farkındalık: Gastro Şef

Hem göze hem mideye hitap eden birbirinden güzel tabakların kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte, kolon kanserinde erken tanın önemine vurgu yapan toplumsal farkındalık mesajları verildi ve doktorlar, “Kolon Kanserine Karşı Kontrol Sende” dedi.

Gastroenteroloji doktorlarından dikkat çeken farkındalık: Gastro Şef

Aralarında; oyuncu, sunucu ve gurme Anıl Kurtuldu’nun da olduğu jüri üyelerinin, farklı lezzetler arasında karar vermekte zorlandığı sunumlar, gecenin birinciliğini paylaştı. En lezzetli, en yaratıcı ve aynı zamanda en sağlıklı tabakların yarıştığı  finalde “sağlıklı beslenme” kazandı.

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