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'Gangster' temalı kelepçeli defile

AFWEU Fashion Week Istanbul'da 'Gangster' temalı şov iki gün süren etkinliğe damga vurdu. İşte detaylar...

'Gangster' temalı kelepçeli defile

AFWEU Fashion Week Istanbul'da 'Gangster' temalı şov iki gün süren etkinliğe damga vurdu.

'Gangster' temalı kelepçeli defile
Tasarımcı Şeyhmus Can, erkek giyim markası olan FC Plus 25-26 Ocak'ta Clarion Hotel Golden Horn'de düzenlenen AFWEU Fashion Week Istanbul'un kapanış defilesine imza attı.

'Gangster' temalı kelepçeli defile
'Gangster' temalı defilede 20 model podyuma çıktı.

'Gangster' temalı kelepçeli defile
Kostümler 1930 yıllarında İngiliz ve İtalyan gangsterlerin giydiği kıyafetlerden yola çıkarak tasarlandı.

'Gangster' temalı kelepçeli defile
Defile sırasında gerçekleşen konsepte polis kılığında modeller, gangster tasarımları giyen modelleri kelepçeledi.

'Gangster' temalı kelepçeli defile
Kısa süreli şov seyirciler tarafından alkış topladı. Erkek giyim markasını yabancı ve Türk kadın modeller giyerek boy gösterdi.

 'Gangster' temalı kelepçeli defile

Finalde ise Şeyhmus Can, modelleriyle podyuma çıkarak, seyirciyi selamladı.

'Gangster' temalı kelepçeli defile
Can, elindeki çiçeği eşine verdi.

'Gangster' temalı kelepçeli defile
İki gün boyunca süren etkinliklerin geliri ise Türk Kalp Vakfı'na bağışlandı.

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