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Gamze Topuz sahne şovları için özel ders aldı

Ünlü oyuncu Gamze Topuz sahne şovları için özel ders aldı. İşte detaylar...

Gamze Topuz sahne şovları için özel ders aldı

Oyunculuktaki başarısını müziğe taşıyan Gamze Topuz, Yel Alsın adlı şarkısıyla müzik dünyasına güçlü bir giriş yaparken, sahne şovları ve klibi için de titiz bir hazırlık süreci geçirdi.

Gamze Topuz sahne şovları için özel ders aldı
Topuz, sahne performanslarına özel olarak dans dersleri aldı ve profesyonel koreografi çalıştı.

 Gamze Topuz sahne şovları için özel ders aldı

Yapımcılığını Sertaç Akkaya’nın üstlendiği, söz ve müziği Gamze Topuz’a ait olan Yel Alsın, sadece melodisiyle değil, görselliğiyle de konuşuluyor.

 Gamze Topuz sahne şovları için özel ders aldı


Gamze Topuz’un klibinde yer alan özel dans bölümleri için ünlü dans eğitmenlerinden birebir dersler aldı. Sahne şovlarına ayrı bir özen gösteren sanatçı, müziğe attığı bu yeni adımda sadece sesiyle değil sahne enerjisiyle de iz bırakmayı hedefliyor.

 Gamze Topuz sahne şovları için özel ders aldı

Yel Alsın şarkısının, aranjörlüğünü Mustafa Haybat’ın üstlendi.

 Gamze Topuz sahne şovları için özel ders aldı

Hem oyunculuk hem de şarkıcılık kimliğiyle dikkat çeken Topuz’un bu çok yönlü sanat yolculuğu, izleyiciler ve dinleyiciler tarafından takdir topladı

 

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