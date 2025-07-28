 Gamze Topuz'dan müzik itirafı!

TRT Radyo1'de yapımcılığını ve sunuculuğunu Oylum Seçin'in yaptığı "Kum Saati" programının bu haftaki konuğu Yel Alsın şarkısı ile çıkış yapan Gamze Topuz'du.

MÜZİĞİ HİÇ BIRAKMADIM

Oylum Seçin'in "Sizi oyuncu olarak tanıdık ve sevdik. Söz ve müziği size ait Yel Alsın şarkı ile çıkış yapmanız bizi şaşırttı. Müzik ne zaman girdi hayatınıza?" sorusuna karşılık Gamze Topuz "Müziği hiç bırakmadım. Dönem dönem sahne şovlarım oluyordu. Beste yapıyor, şarkı sözleri yazıyordum. Bir oyuncu için sesinin de güzel olması doğru şarkı söyleye bilmesi büyük bir avantaj. Çok kısa zamanda yine söz ve müziği bana ait iki şarkı daha geliyor. Şarkılarım dinleyiciye emanet" cevabını verdi.



EN BÜYÜK LÜKSÜM SEVDİĞİM İŞİ YAPMAK

Seçin'in "Günümüzde herşeyin zorlaştığı gibi oyunculuk, müzik sektörü de zor" demesine karşılık Topuz, "Çok çabaladım. Bedeller ödedim. En büyük lüksüm sevdiğim işi yapıyor olmak" diyerek sözlerine şöyle devam etti.



KAZANCIMI MÜZİKTEN SAĞLAMIYORUM

"Tabii benim avantajım, kazancımı müzikten sağlamıyorum. Oyunculuk ve eğitmenlik kazanç kapım" Gamze Topuz'un bir dikkat çeken sözü de;Neyle rekabet ettiğimizi de bilmiyoruz " Öyle değişik bir dönem ki neyle rekabet ettiğimiz de belli değil. " dedi.

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