Gamze Topuz’dan Bodrum’da müzik ziyafeti

Güzel oyuncu Gamze Topuz, Yel Alsın şarkısıyla büyük beğeni toplamıştı.



Şimdi ise sahne performansıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. 29 Temmuz Salı akşamı Bodrum'un gözde mekanlarından La Bohemme’de sahne alacak. Yoğun bir hazırlık sürecine giren oyuncu, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.

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