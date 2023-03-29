Gamze Özçelik, Örnek Kişi Seçildi

Üsküdar Üniversitesi Seçici Kurulu tarafından 24 altın değeri yaşatmak amacıyla kamuoyu tarafından alanında örnek olan kişi ve kurumlara verilen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, 8’inci kez sahiplerini buldu. Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik de ödül alan isimler arasında yer aldı.

Ödülünü Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan alan Gamze Özçelik, “Yüce Allah’ın içimize bahşettiği insani değerleri ne kadar beslersek o kadar mucizelere ve mutluluğa ulaştığımızı keşfettim. Bana fark ettirdiği için şükrediyorum” dedi.

8. Yüksek İnsani Değerler Ödülü, Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında ulaştıkları Türkiye, Afrika, Ortadoğu ve Asya’daki mazlum ailelere, çocuklara ve hayvanlara ihtiyaçları doğrultusunda ayni ve nakdi şekilde destek sağlamaları ve Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ihtiyaç sahibi halkımıza sundukları desteklerden dolayı Dernek Başkanı Gamze Özçelik’e sunuldu. Gamze Özçelik’in ödülü de Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından takdim edildi.

"İNSANİ DEĞERLERİ BESLEDİĞİMİZDE MUCİZELERE ULAŞIYORUZ"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden dolayı da son 2 aydır ekstra duygusal olduğunu belirten Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, “Yüce Allah’ın içimize bahşettiği insani değerleri ne kadar beslersek o kadar mucizelere ve mutluluğa ulaştığımızı keşfettim. Bana fark ettirdiği için şükrediyorum. İlk günden bu yana bir kere bile ‘Neden gidiyorsun anne?’ demediği için oğluma teşekkür ediyorum. Hep destek oldu, hiçbir zaman sorun çıkarmadı.” dedi. Özçelik, birlikte çalıştıkları Umuda Koşanlar Derneği’ndeki yol arkadaşlarına ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

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