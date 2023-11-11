Gamze Cizreli'nin kaleme aldığı 'Ateşle Oynayanlar' kitapseverlerle buluştu

Banka kredisiyle kurduğu BigChefs'i Türkiye'nin en büyük restoran zincirlerinden birine dönüştüren Gamze Cizreli; tüm yükseliş ve düşüşlerini, iç dünyasıyla iş dünyasını, anneliğiyle yöneticiliğini, arzularıyla korkularını, yaşadıklarıyla kaçırdıklarını iç içe geçmiş halde, tüm samimiyetiyle Ateşle Oynayanlar'da anlatıyor.

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