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Gamze Cizreli'nin kaleme aldığı 'Ateşle Oynayanlar' kitapseverlerle buluştu

Gamze Cizreli'nin kaleme aldığı 'Ateşle Oynayanlar' kitapseverlerle buluştu

Gamze Cizreli'nin kaleme aldığı 'Ateşle Oynayanlar' kitapseverlerle buluştu

Gamze Cizreli'nin kaleme aldığı 'Ateşle Oynayanlar' kitapseverlerle buluştu

 Gamze Cizreli'nin kaleme aldığı 'Ateşle Oynayanlar' kitapseverlerle buluştu

Banka kredisiyle kurduğu BigChefs'i Türkiye'nin en büyük restoran zincirlerinden birine dönüştüren Gamze Cizreli; tüm yükseliş ve düşüşlerini, iç dünyasıyla iş dünyasını, anneliğiyle yöneticiliğini, arzularıyla korkularını, yaşadıklarıyla kaçırdıklarını iç içe geçmiş halde, tüm samimiyetiyle Ateşle Oynayanlar'da anlatıyor.

 

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