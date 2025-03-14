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Galatasaray Üniversitesi'nden ödül alan Helin Kandemir duygularını ifade etti!

Galatasaray Üniversitesi'nden ödül alan Helin Kandemir duygularını ifade etti! İşte detaylar...

Galatasaray Üniversitesi'nden ödül alan Helin Kandemir duygularını ifade etti!

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ve Balina tiyatro oyununda başarılı performansıyla adından söz ettiren Helin Kandemir,

 

 Galatasaray Üniversitesi'nden ödül alan Helin Kandemir duygularını ifade etti!

Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen En Ödüllerin'de "En İyi Çıkış Yapan Tiyatro Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

 Galatasaray Üniversitesi'nden ödül alan Helin Kandemir duygularını ifade etti!


Tören sonrası gazetecilerin "Hayatınızın en mutlu dönemini mi yaşıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Kandemir,

 Galatasaray Üniversitesi'nden ödül alan Helin Kandemir duygularını ifade etti!


"Her zaman küçük anlardan huzur bulabilecek yerler yaratmaya çalışıyorum.

 Galatasaray Üniversitesi'nden ödül alan Helin Kandemir duygularını ifade etti!

Beni çok küçük şeyler bile mutlu edebilir.

 Galatasaray Üniversitesi'nden ödül alan Helin Kandemir duygularını ifade etti!

Ruhumu çok mutlu hissediyorum, Çok şükür ki her şey yolunda"

 Galatasaray Üniversitesi'nden ödül alan Helin Kandemir duygularını ifade etti!

Özel hayatıyla ilgili konuları yanıtsız bırakan genç oyuncu, yeni ilişki hakkında konuşmak istemedi.

 

Galatasaray Üniversitesi'nden ödül alan Helin Kandemir duygularını ifade etti!
Törende usta oyuncu Hatice Aslan da Helin Kandemir'i başarısından dolayı tebrik etti.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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