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Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'ın Nişantaşı tarzı dikkat çekti

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'ın Nişantaşı tarzı dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'ın Nişantaşı tarzı dikkat çekti

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'ın Nişantaşı tarzı dikkat çekti
Futbolcu, beline mont bağlayarak gezdi.

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'ın Nişantaşı tarzı dikkat çekti
Sarı-kırmızılı taraftarların 'Dayı' lakabını verdiği Demirbay, tarzıyla dikkat çekti.

 Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'ın Nişantaşı tarzı dikkat çekti


Son dönemdeki performansıyla takımın yıldızı haline gelen futbolcu, sorulara cevap vermedi.

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