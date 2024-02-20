Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Futbolcu, beline mont bağlayarak gezdi.



Sarı-kırmızılı taraftarların 'Dayı' lakabını verdiği Demirbay, tarzıyla dikkat çekti.



Son dönemdeki performansıyla takımın yıldızı haline gelen futbolcu, sorulara cevap vermedi.

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