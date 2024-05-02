Galataport Jazz muhteşem bir konserle başladı

İstanbul Boğazı’nın kalbini cazın tüm renklerine boyamak üzere yola çıkan Galataport İstanbul; Galataport Jazz adlı etkinlik serisinin ilkini 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde Türkiye’nin caz starı Selen Beytekin konseriyle hayata geçirdi.

Her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği gecede Beytekin, renkli New Orleans sokaklarından aldığı ilhamı eşsiz sesi ve yüksek enerjisiyle etkileyici bir şova dönüştürdü. Usta caz müzisyenlerinin performans sergilediği “Big Band” büyük orkestrası, Sarar imzalı gösterişli kostümleriyle Beytekin’e eşlik etti. Şenova Ülker, Barış Doğukan Yazıcı (trompet), Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç (saksafon), Bulut Gülen, Burak Dursun (trombon), Ercüment Orkut (piyano), Ozan Musluoğlu (kontrbas), Tunç Çakır (perküsyon), Derin Bayhan (davul), sahnede devleşen müzisyenler arasındaydı.

Volkswagen ana sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe, Frederique Constant ve Kiko sponsorlukları, Dore Müzik de ürün desteğiyle katkıda bulundu.

New Orleans’ın rengarenk sokak şöleni Mardi Gras konseptinin Galataport İstanbul Doğuş Meydanı’na taşındığı gece, D-ream tarafından hazırlanan “soul food” temalı Creole & Cajun lezzetleriyle taçlandırıldı. Açık havada Boğaz’a nazır müzik keyfine doyan misafirlerle aynı zamanda, 8-9 Haziran tarihlerinde herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Galataport Jazz Festival’ın programı da paylaşıldı.

Festivalin ilk günü 8 Haziran’da ana sahne, üniversiteli öğrenci gruplarını ağırlayacak. Ardından, uluslararası başarıya sahip dansçı Şükrü Kibar, Jazz Dans Atölyesi kapsamında katılımcılarla bir araya gelecek. Festivalin ilk konserini, caz ve dansın iç içe geçtiği Swing Jazz’ın ilgi çeken grubu Flapper Swing üstlenecek. Repertuvarına 1920’ler ve 30’ların caz standartlarını ekleyen grup, Boğaz’a karşı nostalji rüzgarları estirecek. Afro-Amerikan tınılı sesi ve içten yorumuyla müzikallerden modern müzik topluluğu gösterilerine, caz, R&B, Latin, soul, blues gibi pek çok türde çalışmalara imza atmış ünlü sanatçı Melis Sökmen de etkinliğin ilk gününe renk katacak.

Festivalin ikinci günü 9 Haziran’da, tanınmış caz davulcusu ve çok yönlü müzisyen Ferit Odman, Ücretsiz İnteraktif Davul Atölyesi’ni izleyicilerle buluşturacak. Akabinde Jazz Karaoke etkinliğinde, amatör şarkıcıların ışığı parlayacak. İlerleyen saatlerde, Türkiye’nin caz starı Selen Beytekin Paris’te yaşayan Amerikalı caz trompetçisi Hermon Mehari’yi sahnesine konuk edecek. Selen Beytekin feat. Hermon Mehari konseri, müziğin evrensel diliyle bir kültür köprüsü kuracak. Festivalin finalinde ise hemen hemen bütün müzik türlerinin enerjisini seyircisine mükemmel biçimde aktaran usta müzisyen Fatih Erkoç, eğlence dolu bir caz performansı ortaya koyacak.

Festivalde yer alacak ana gruplar:

Flapper Swing, Melis Sökmen, Selen Beytekin, Hermon Mehari, Fatih Erkoç.

Festivalde sahne alacak sanatçılar:

Şenova Ülker, Barış Doğukan Yazıcı, Burak Dursun, Bulut Gülen, Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç, Ercüment Orkut, Ozan Musluoğlu, Tunç Çakır, Ferit Odman, Derin Bayhan, Nevin Hetmanek, Jean Baptiste Hardy, Batu Şallıel, Erhan Erbelger, Volkan Topakoğlu, Aysun Sökmen, Evren Karakul, Ekin Bilgin, Emre Günaydın, Meriç Demirkol, Mehmet İrfan Uzun, Şükrü Kibar.

Tüm konser ve etkinliklerin ücretsiz olacağı Galataport Jazz Festival’a katılımcıların, New Orleans ruhunu yaşatacak şekilde ışıltılı, rengarenk kıyafet ve aksesuarlarla gelmesi bekleniyor.

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