Gain’in yeni dizisi Başkan “Ev Hapsi” için hazırlıklar başladı

Oktay Kaynarca’nın başrolünü üstlendiği, ev hapsine mahkûm edilen bir belediye başkanının hikâyesini konu alan “BAŞKAN: Ev Hapsi” sete çıkmaya hazırlanıyor. İhanet ve entrikalarla dolu bir dünyada, “Kim dost, kim düşman” sorusuna yanıt arayan dizi, yakında yalnızca GAİN’de!

GAİN, yepyeni bir siyasi drama ile izleyicilerini ekran başına çağırıyor. Kara mizah unsurlarını da barındıran “BAŞKAN: Ev Hapsi” iddialı oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve çok katmanlı hikâyesiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Çekimleri çok yakında başlayacak dizide başrolü Oktay Kaynarca üstleniyor. Oyuncu kadrosu, Fikret Kuşkan, Rojda Demirer, Kadriye Kenter, Hakan Boyav, İpek Çiçek, Hakan Karsak, Çiğdem Batur, Ziya Kürküt, Egemen Uysal, Gizem Terzi ile Mustafa Alabora gibi başarılı isimlerden oluşuyor. KYN Yapım imzalı “BAŞKAN: Ev Hapsi”nin senaryosunu Ercan Mehmet Erdem kaleme alırken yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan üstleniyor.

İstanbul’da bir ilçe belediye başkanı olan Şükrü Saygın, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla tutuklanır ve soruşturma sürecini ev hapsinde tamamlamasına karar verilir. Ancak bu durum Şükrü Saygın için bir son değil, siyasetin ve aile içindeki oyunların başlangıcıdır. Hem itibarını geri kazanmak hem de ailesiyle kopan bağlarını onarmak için zorlu bir savaşa giren Şükrü Saygın, siyasetin ve aile hayatının kirli gerçekleriyle yüzleşirken, adalet ve etik kavramlarını sorgulamak zorunda kalacaktır.

“BAŞKAN: Ev Hapsi” mizahi ögeleriyle izleyicilere keyifli bir seyir yaşatacak. “BAŞKAN: Ev Hapsi” yakında sadece GAİN’de!

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