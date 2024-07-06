GAİN’in yaza damga vuran dizisi “RU”nun sezon finali yayında  

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’nin, GAİN’de yayınlandığı ilk günden beri çok konuşulan dizisi “RU”nun sezon finali yayında.

İlişkilerde yaş farkı, narsist eş, aldatma, evlilik gibi konuları Türkiye gündemine taşıyan dizi, 38 yaşındaki Reyan ile 18 yaşındaki Uzer’in aşkını konu alıyor.

Etkileyici Urla manzaralarıyla çok beğenilen MEDYAPIM imzalı “RU” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Meryem Uzerli’ye dizide Burak Berkay Akgül, Emre Karayel, Hira Koyuncuoğlu, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Dizinin final bölümü sürprizi ise Gonca Vuslateri.

“RU’’nun yaratıcısı Taylan Yapıcı, senaryoyu Yeşim Çıtak’la birlikte kaleme aldı. Dizinin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan, yönetmenliğini ise Bahadır Karataş ve Burak Çaldır üstleniyor.

Sekiz bölümden oluşan “RU”, tüm bölümleriyle sadece GAİN’de!

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