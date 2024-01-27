‘Gaddar’ yeni bölümüyle de gündem oldu

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı başrollerinde buluşturan ‘Gaddar’ dizisi dün akşam FOX’ta yayınlanan 2. bölümüyle izleyicileri ekran başına toplarken sosyal medyada da çok konuşuldu. Güçlü oyuncu kadrosuyla da büyük beğeni toplayan dizinin #Gaddar etiketi TT listesinde ilk sırada yer alırken, #Dağhan ve #Aydağ etiketleri de TT listesine girdi. Çağatay Ulusoy da aksiyon sahneleriyle gece boyunca sosyal medyanın gündemindeydi.

Temponun bir saniye düşmediği 2. bölümde Dağhan (Çağatay Ulusoy), Samet’in (Musab Ekici) ailesini korumak için Müdür’ün (Onur Saylak) verdiği işi kabul etmek zorunda kaldı. Çocukluktan tanıdığı ama kötü işlere bulaşmış Yüksel’i (Doğanay Ünal) öldürmek için evine gitti. Evde büyük bir sürprizle karşılaştı, günlerdir izini bulmaya çalıştığı ayrıldığı sevgilisi Aydan, Yüksel’in evine sevgilisi olarak geldi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dağhan’ın şoku evi silahlı adamların basmasıyla son buldu. Yüksel’in şantaj yaptığı kişinin adamları onun ölümüne sebep olurken bu sırada Aydan, Dağhan sayesinde ellerinden kurtuldu. Kendilerini yeni bir tehlikenin içinde bulan ikili arasında geçmişe dair büyük bir yüzleşme yaşandı.

Dağhan bir yandan Aydan’ı korumaya uğraşırken bir yandan da dağılmış olan ailesini toparlamaya çalıştı. Başını belaya sokup karakolluk olan kardeşini (Fatih Berk Şahin) alıp eve getiren Dağhan, babasıyla onu barıştırmaya uğraştı, bir yandan da kız kardeşi Yağmur’u (Itır Esen) aramaya devam etti. Bu sırada Müdür’ün verdiği yeni hedef Dağhan’ı başka bir çıkmazın içine soktu. Kardeşi Yağmur’un da Enver (Alper Çankaya) denilen güçlü ama bir o kadar da tehlikeli adamdan çocuğu olacağını gördük. Samet’in ölümündeki olayla Dağhan’ın bir bağlantısı bulunduğuna emin olan Polis Gürkan (Aytek Şayan) son olaylardan sonra hem Aydan’ı hem de Dağhan’ı sorguya aldı.

Dağhan ise Müdür’ün son verdiği görevle uğraşırken Enver’in adamları tarafından yakalandı ve ilk kez yüz yüze geldi. Bütün bu olaylar arasında Dağhan kardeşini öldürdüğü Zafer’in abisinin hastaneden kaçtığını öğrendi, kendisinin artık yeni bir kan davası oldu. Zafer ise intikamını almak için Dağhan’ın peşine çoktan düştü, soluğu Dağhan’ın ailesinin evinde aldı. Dağhan eve geldiğinde babasını baygın buldu, Zafer annesi ve kardeşini bağlayıp onu bekledi. Zafer’in “Seni de vuracağım ama önce kardeşime karşılık kardeşin” demesi dikkat çekerken bölümün sonunda herkesin aklında “Dağhan kardeşini kurtarabilecek mi?” sorusu kaldı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Itır Esen, Aytek Şayan, Alper Çankaya, Musab Ekici, Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ her cuma saat 20.00'de FOX'ta!

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