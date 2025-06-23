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Futbolcu Michy Batshuayi'nin tarzı dikkat çekti

Futbolcu Michy Batshuayi'nin tarzı dikkat çekti. İşte detaylar...

Futbolcu Michy Batshuayi'nin tarzı dikkat çekti

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin bir mekâna girerken başına eşarp taktığı görüldü.

Futbolcu Michy Batshuayi'nin tarzı dikkat çekti
Tarzıyla gündem olan futbolcu, başına neden eşrap taktığı ise merak konusu oldu.

 Futbolcu Michy Batshuayi'nin tarzı dikkat çekti

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