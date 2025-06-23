 Futbolcu Michy Batshuayi'nin tarzı dikkat çekti

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin bir mekâna girerken başına eşarp taktığı görüldü.



Tarzıyla gündem olan futbolcu, başına neden eşrap taktığı ise merak konusu oldu.

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