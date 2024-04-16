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Futbolcu Burak Ağırbaş'ın hayatını Luis Figo değiştirdi

Futbolcu Burak Ağırbaş'ın hayatını Luis Figo değiştirdi. İşte detaylar...

Futbolcu Burak Ağırbaş'ın hayatını Luis Figo değiştirdi

3 yaşında topla tanışan genç futbolcu Burak Eren Ağırbaş'ı, 41 yılını Altay Spor Kulübü'ne adayan rahmetli Zinnur Sarı keşfetti.

Futbolcu Burak Ağırbaş'ın hayatını Luis Figo değiştirdi
6 yaşında Altay Spor Kulübü'nün kapısından giren Burak Eren Ağırbaş, 16 yaşına kadar bu kulüpte futbol oynadı. 10 yaşında ise dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Luis Figo, bir proje kapsamında 8-16 yaş grubundaki gençlere futbolda kariyer yapma imkanı sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte ünlü futbolcunun dikkatini çekti.

Futbolcu Burak Ağırbaş'ın hayatını Luis Figo değiştirdi
Burak'ın perfonmasını çok beğenen Luis Figo, Burak'ı İspanya'ya davet etti, fakat o sırada abisi apandist ameliyatı olduğu için İspanya'ya gidemedi.

Futbolcu Burak Ağırbaş'ın hayatını Luis Figo değiştirdi
Bunun üzerine Figo, formasının arkasına, “Geçmiş olsun arkadaşım, ileri de iyi yerlere geleceğine şüphem yok” yazıp genç futbolcuya gönderdi. Burak, "Dünyaca ünlü futbolcunun beni beğenmesi beni daha da hırslandırdı sayesinde futbola sıkı sıkı sarıldım" dedi. 21 yaşındaki genç ve yetenekli futbolcu, 10 sene Altay Spor Kulübü'nün ardından 3
sene İzmirspor, Bornova Belediye Spor, Alaçatı Spor, Küçükköy, Karabük İdman Yurdu, Yelki Spor , şimdi ise Karabağlar
Eskiizmirspor'da top koşturuyor. Ağırbaş, "Sergio Busquets kendime örnek alıyorum en büyük hayalim ise İspanya Liginde oynamak" diye konuştu.

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