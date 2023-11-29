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Futbol dünyasında bazı isimlerin dolandırılmasından sonra Caner Erkin yatırımlarını nereye yaptığını açıkladı

Futbol dünyasında bazı isimlerin dolandırılmasından sonra Caner Erkin yatırımlarını nereye yaptığını açıkladı... İşte detaylar...

Futbol dünyasında bazı isimlerin dolandırılmasından sonra Caner Erkin yatırımlarını nereye yaptığını açıkladı

Caner Erkin ve kızı Ela, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi.

 Futbol dünyasında bazı isimlerin dolandırılmasından sonra Caner Erkin yatırımlarını nereye yaptığını açıkladı

Baba-kız yemek yedikten sonra alışveriş yapacaklarını dile getirdi. Son günlerde futbolcular camiasında dolandırılan Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi birçok ünlü futbolcunun sorusu üzerine Caner Erkin, “Hepsinin adına çok üzgünüm fakat ben yatırımlarımı daha çok kira getirisi olan yerler için seçiyorum. Sonuçta parayı kolay kazanmıyoruz ter döküyoruz. Benim yatırımlarım daha çok gayrimenkul üzerine oluyor riskli yatırım lardan uzak duruyorum” dedi.

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