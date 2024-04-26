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Furkan Palalı: Sürekli kaslarını göstermek için üstsüz dolanmayı gereksiz buluyorum

Oyuncu Furkan Palalı ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’e konuk oldu.

Furkan Palalı: Sürekli kaslarını göstermek için üstsüz dolanmayı gereksiz buluyorum

Furkan Palalı ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’te kariyerine başlama hikâyesini anlattı: “O dönemki kız arkadaşım beni terk etti, beni bu yola iten de o oldu.”

Spor yapmaya özen gösterdiğini söyleyen Palalı “Sürekli kaslarını göstermek için üstsüz dolanmayı gereksiz buluyorum. Ama sekiz baklavam var, bu konuda çok hassasım Hakan. Bu anatomik bir durum. Bir dönem ‘erkek güzeli’ demeleri tuhaf geliyordu. ‘Erkeğin güzeli olur mu’ diyordum ama normalleşti artık” diyor.

Sosyal medyadan gelen teklifler hakkında da konuşan oyuncu: “Sosyal medyada ‘Maddi manevi bütün imkânlarımı seferber edebilirim, ne istersen’ gibi şeylerle karşılaşıyorum.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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