 Furkan Palalı'nın milyonluk dansı!

İtalya’da çılgınca kalabalık bir fan kitlesine sahip oyuncu Furkan Palalı; Rai1 kanalında cumartesi akşamları prime time da en çok izlenen 'Ballando Con Le Stelle' (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olarak ilk deneyimini geçtiğimiz cumartesi günü canlı yayında yaşadı.

Başrolünde oynadığı dizilerin İtalya’da yayınlandığı süreçte reyting rekorları kırması sebebiyle inanılmaz bir fan kitlesine ve yapımcıların yoğun ilgisine sahip başarılı oyuncu Furkan Palalı; Rai1 kanalının en çok izlenen programı 'Ballando Con Le Stelle'nin 19.sezonun 12 yarışmacısından biri olarak geçtiğimiz Cumartesi ilk canlı yayınla ekranlardaydı.

Programda bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı celebrity olarak dans partneri Erica Martinelli ile tango yaptı.



Gerek tangonun tutkulu bir dans türü olması gerekse stüdyoda çiftin performansı için hazırlanan özel dekor sebebiyle; stüdyoda bulunan izleyicilerden 'Roma Alev Aldı' sözleri duyuldu ve başarılı oyuncu ayakta alkışlandı.



Dünyaca ünlü starların dans koregrafları ile haftalardır özenli ve yoğun prova süreci yaşayan Furkan Palalı , önümüzdeki hafta da Rumba performansıyla izleyici karşısında olacak.



12 Hafta devam edecek yarışma programı boyuncu; Furkan Palalı'nın bölüm başı 50.000 Euro ( yaklaşık 1.900.000 TL ) kaşe alacağı öğrenildi.



Programdaki varlığının hem fanlar hem kanal hem de yapımcı tarafından çok önemsendiği bilinen başarılı oyuncu için;

Vatikan Bölgesi’nde içerisinde özel hazırlanmış spor salonu ve dilediği an prova yapabilmesi için dans odası olan lüks bir ev tahsis edildiği bilgisini almıştık.

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