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Furkan Palalı imaj tazeledi

Ünlü oyuncu Furkan Palalı imaj tazeledi. İşte detaylar...

Furkan Palalı imaj tazeledi

İtalya’da fırtınalar estiren ünlü oyuncu Furkan Palalı, Rai1'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Ballando Con Le Stellle (Yıldızlarla Dans) programı öncesinde İstanbul’a gelerek Adem Terzi’de imaj tazeledi ve yeni imajıyla yeniden Roma’nın yolunu tuttu.

Furkan Palalı imaj tazeledi
28 Eylül'de başlayan ve 12 hafta sürecek programda ülke dışından katılan ilk yabancı ünlü olan Furkan Palalı, partnerleriyle her hafta farklı performanslar sergileyecek. 4 ay boyunca Roma'da kalacak olan yakışıklı oyuncu, İtalyanca ve dans dersleri alıyor. Furkan Palalı, “İtalya’da Türk dizilerine karşı çok büyük bir ilgi var.

Furkan Palalı imaj tazeledi
Yarışma programı da benim için bambaşka bir deneyim. Kısa süreliğine buraya geldim. Saçlarımı uzun yıllardır Adem’e emanet ediyorum. Bana uğurlu da geliyor. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek, bana gösterilen sevginin karşılığını vermek istiyorum” dedi.

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