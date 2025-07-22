  Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz'ın AVM tarzı!

Geçtiğimiz ay dünya evine giren oyuncu ve şarkıcı Furkan Kızılay, eşi Tutku Yılmaz ile birlikte Vadistanbul’da objektiflere takıldı. Yeni evli çift, öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde keyifli anlar yaşadı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kızılay, “Her şey çok güzel gidiyor. Evlilik bize çok iyi geldi,” derken, Tutku Yılmaz ise “Yoğun bir döneme girmeden önce birlikte vakit geçiriyoruz” dedi. Uyumları ve neşeleriyle dikkat çeken çift, alışverişin ardından bir restoranda yemek yiyerek günlerini sonlandırdı.

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