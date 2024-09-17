Funda müzik sektörüne geri döndü!

Uzun bir aradan sonra müzik piyasasına geri dönen şarkıcı Funda, "Sahnelerim tekrardan olacak. Pandemi sebebiyle biz ara vermek zorunda kaldık. Pandemi öncesinde 50 milyon dinlenen şarkılarımız bile var. Doğukan Manço ile birlikte 60 milyona yaklaşan bir şarkımız da var. Hedefimiz kaliteli müzik yapmak. Titiz çalışıyorduk ve tekrardan çizgiyi bozmadan kaliteli çalışmak istiyoruz." diyerek tekrardan müzik piyasasında kaliteli şarkılar seslendirmek istediğini dile getirdi.

SİNAN AKÇIL SÖZ VERMİŞ!



Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir müzik programında Sinan Akçıl yüzünden sonuncu olduğunu da dile getiren Funda, "O zamanlar Sinan bence bir katakulli çevirdi ve beni sonuncu yaptı. Bir de bana beste sözü var, vermedi. Senden bir beste bekliyorum Sinan Akçıl. Sözünü unutma." diyerek güldü.

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