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Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın AVM turu! Valeden IBAN istedi!

Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın AVM turu! İşte detaylar...

Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın AVM turu! Valeden IBAN istedi!

Funda Eryiğit, yedi aylık hamileyken nikah masasına oturduğu senarist ve yönetmen eşi Berkun Oya ile uzun bir aradan sonra Nişantaşı'ndaydı.

 Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın AVM turu! Valeden IBAN istedi!

Evlendikleri tarihten bu yana pek birlikte gözükmeyen çift, alışveriş turuna çıktıkları semtte görüntülendi.

Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın AVM turu! Valeden IBAN istedi!
İşlerini bitirdikten sonra sokak üzerindeki vale noktasında bekledikleri otomobillerini teslim alan senarist Oya, parası çıkışmayınca vale ücretini iban hesabıyla ödemek istedi.

 

Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın AVM turu! Valeden IBAN istedi!
Eryiğit ön koltuğa otururken bu sırada ünlü senaristin,

 Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın AVM turu! Valeden IBAN istedi!

valeye "Bana IBAN numaranı mesajla gönder, hesabına göndereyim" demesiyle problem çözülmüş oldu.

 

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