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Funda Arar Özkan Uğur’u Ele Güne Karşı şarkısıyla andı

İstanbul’un en büyük sahnesinde başarılı isimleri ağırlamaya devam eden YBY Woods, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Funda Arar’ı sevenleriyle bir araya getirdi. Ormanın içinde, yıldızlarla dolu gökyüzünün altında sahne alan Funda Arar, 7’den 70’e herkesin ezbere bildiği şarkılarını coşkuyla seslendirirken, eşsiz performansıyla herkesi büyüledi. Funda Arar sahnede başarılı sanatçı Özkan Uğur’u da anarak Ele Güne Karşı şarkısını beş bin kişi ile birlikte seslendirdi.

Funda Arar Özkan Uğur’u Ele Güne Karşı şarkısıyla andı

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, sevilen sanatçı Funda Arar’ı İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı. Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz havasında gerçekleşen konserine Yak Gel şarkısıyla çıkan ünlü sanatçı, sahne performansıyla izleyenlere müzik şöleni yaşattı.

Funda Arar Özkan Uğur’u Ele Güne Karşı şarkısıyla andı

Beş bin seyircinin hayranlıkla izlediği ve şarkılara coşkuyla eşlik ettiği konserde Funda Arar; Senden Öğrendim, Haberin Var Mı?, Benim İçin Üzülme ve Arapsaçı gibi birçok hit parçasının yanı sıra Senede Bir Gün ve Bir Yangının Külünü şarkılarını söyledi. Funda Arar, sahnede başarılı sanatçı Özkan Uğur’u da andı ve Ele Güne Karşı şarkısını beş bin kişi ile birlikte seslendirdi.

Funda Arar Özkan Uğur’u Ele Güne Karşı şarkısıyla andı

Konserden önce de eğlenceli aktiviteler düzenleyen ve kapılarını 15.00’te açarak misafirlerine keyifli deneyimler sunan YBY Woods’ta gün, gülen yüzlerle noktalandı.

Funda Arar Özkan Uğur’u Ele Güne Karşı şarkısıyla andı

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.

 

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