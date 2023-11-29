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Funda Arar eşi Febyo Taşel ile 20 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Funda Arar eşi Febyo Taşel ile 20 yıl önceki fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar...

Funda Arar eşi Febyo Taşel ile 20 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Ünlü şarkıcı Funda Arar, nostalji yaptı.

Funda Arar eşi Febyo Taşel ile 20 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Şarkıcı, müzisyen eşiyle 20 yıl önceki karelerini paylaştı.

Funda Arar eşi Febyo Taşel ile 20 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Arar, üç kare yayınladı.

 Funda Arar eşi Febyo Taşel ile 20 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Şarkıcı, "20 yıl önce biz. O zamanlar fotoğraf makinesiyle çekilmiş" diye yazdı.

Funda Arar eşi Febyo Taşel ile 20 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Arar'a beğeni yağdı.

 

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