Funda Arar'dan çarpıcı açıklama: Adamlığın başka tarifi var

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Merit Royal Diamond Hotel’de sahne aldı.



Ramazan nedeniyle bir aydır konser vermeyen Arar, "Seyircileri özledik. Buraya ailece geldik. Üç gün burada kalacağız. Daha önce bayram konserlerim ikinci gün oluyordu. Bu defa bayramın birinci günü konser olunca arefe günü geldik" dedi.



Çocukluk dönemindeki bayramlardan bahseden Arar, "Bayramlar daha heyecanlı olurdu. Bayram gelince içimizi heyecan kaplardı. Yeni kıyafet ve ayakkabı olunca heyecan oluyordu tabii. Misafirler geliyordu. Bayılırdık misafire... Bayram sofraları olurdu. Bayram harçlıklarıyla şeker ve çikolata alıyorduk" diye konuştu.

'ÇOK DOĞUM GÜNÜ KUTLAYAN BİRİ DEĞİLİM'

Röportaj sırasında otel yönetimi pasta göndererek, Arar'ın geçmiş doğum gününü kutladı. Sürpriz karşısına şaşıran şarkıcı, pastayı kesti. Arar, "Çok doğum günü kutlayan biri değilim. Daha sakin ve sessiz... Yaş ilerledikçe kabuğuna doğru çekilen... Yakınlarımla bir arada olmayı seviyorum" dedi.

'HERKES NE İSTİYORSA ONU YAPSIN'

Daha önce gittiği Maldivler tatili için şarkıcı, "Çok merak ediyordum. Çok balık var. Vatoz çok vardı, korkutucu. Köpekbalığı da vardı. Güzel bir tatildi. Ailece seyahat etmeyi seviyoruz. Başka ülkenin insanıyla tanışmak güzel. İskoçya'yı merak ediyorum" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz aylarda Sefo'nun İskoçya tatilinde etek giymesi ve bazı erkek şarkıcıların oje sürmesi nedeniyle eleştirilmesi hatırlatılması üzerine Arar, "Oranın yerel kıyafeti... Orada normal. Onlara takılacaklarına, adamlığın başka tarifi var. Sonra oje ve eteğe takılsınlar. Herkes ne istiyorsa onu yapsın, ona ne takılıyorlar? Kimse kimsenin hakkını yemesin bu dünyada, başka vasıflar var. Çok ufacık şeylere takılıyoruz... " açıklamasını yaptı.

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