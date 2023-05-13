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Fulya Zenginer oğlu Milan'ın isim hikayesini anlattı

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, oğlu Milan'ın isim hikayesini anlattı. İşte detaylar...

Fulya Zenginer oğlu Milan'ın isim hikayesini anlattı

Güzel oyuncu ve influencer Fulya Zenginer Evren, oğlu Milan’ın ismine karar verişlerini ve anneliğe bakış açısını MAG Mayıs Anneler Günü’ne özel verdiği röportajında anlattı.

Fulya Zenginer oğlu Milan'ın isim hikayesini anlattı

Anneliği “Herkesin başka anlatacağı bir tecrübe bu; benim içinse hayatımın en eğlenceli, en dolu dolu dönüşümü diyebilirim” kelimeleri ile ifade eden Fulya Zenginer Evren, çocuklarının ismine nasıl karar verdiklerini ise şu sözlerle ifade etti: "Küntay ve benim için özel bir şehir Milano. Oğlumuzun ismi de oradan geliyor. Bizim için ilklerin olduğu bir şehir ve Küntay’da bana orada evlenme teklif etti, artı, anlamı da güzel olan bir isim."

Fulya Zenginer oğlu Milan'ın isim hikayesini anlattı

Annesi ile karakter olarak çok farklı olduklarını da ifade eden Zenginer, "Çünkü yaşantımız bambaşka oldu. Bu da hayata bakışımız, onu algılayışımızı farklı kıldı. Annelik konusunda da farklı olduğumuzu düşünüyorum ben, ona göre rahat bir ebeveynim ya da öyle olmaya çalışıyorum. Milan’a daha çok alan tanıyorum ve bireyselliğini savaş vermeden kazansın istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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