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Fulya Zenginer'den Barbie sitemi

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer'den Barbie sitemi geldi. İşte detaylar...

Fulya Zenginer'den Barbie sitemi

Başarılı oyuncu Fulya Zenginer, önceki gün eşi Kuntay Tarık Evren ve minik oğlu Milan ile birlikte Watergarden İstanbul’da görüntülendi. Yeni sezon çekimleri başlayacağı için tatili bitirip İstanbul’a döndüklerini belirten Zenginer, “Havalar biraz serinleyince kendimizi dışarı attık, küçük bir alışveriş sonrası yemek yiyeceğiz" dedi.

Fulya Zenginer'den Barbie sitemi
Son günlerde dünyanın gündeminde olan ‘Barbie’ furyası hakkındaki sorulara yanıt veren Zenginer, “Sosyal medyada, sokakta her yerde Barbie! Artık pembe kombinli insanları görmekten yoruldum. Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Ne diyeyim, herkese mutluluklar dilerim. Ben sadeliğe önem veriyorum” dedi. Küçük oğlu Milan hakkında yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap veren Fulya Zenginer, “Oğlumuzla geçen her saniye benim için en kıymetli zaman. Onun büyüdüğünü görmek, onunla zaman geçirmek benim bütün stresimi, yorgunluğumu alıp götürüyor” dedi.

Fulya Zenginer'den Barbie sitemi

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