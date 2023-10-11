  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fransa'da ve Kanada'da ödül aldı oyunculuk için Türkiye'yi seçti

Ankaralı genç oyuncu Emre Sarıoğlu gelecek vaad ediyor. Fransa ve Kanada’da oyuncu olarak ödüller alan ve her iki ülkede de tiyatro oyuncusu olarak kalması istenen Emre Sarıoğlu, oyunculuk kariyeri için Türkiye'yi seçti. Tamer Karadağlı ve Ferhan Şensoy gibi iki önemli ismi kendisine örnek alan genç oyuncu dört dil biliyor ve aynı zamanda da iyi bir sporcu.

Fransa'da ve Kanada'da ödül aldı oyunculuk için Türkiye'yi seçti

Küçük yaşlarda okul döneminde tiyatro ile tanışan ve bir daha sahneyi bırakmayan Emre Sarıoğlu genç yaşına rağmen oyunculukta oldukça mesafe kat etmiş. Ankara Tevfik Fikret okulunda Fransızca öğrenerek eğitimine başlayan ve okulda tiyatro bölümünde oyunlarda oynayarak oyunculuğu ve tiyatroyu çok seven Emre Sarıoğlu, kısa zamanda oldukça başarılı bir kariyer yaptı. Lise ikinci sınıfı Fransa'da okuyan ve burada “Fransızcayı en iyi kullanan tiyatro oyuncusu ödülü” alan genç oyuncuya Fransızlar ülkede kalmasını ve eğitimini Fransa'da tamamlayarak oyuncu olmasını istemişler.

Fransa'da ve Kanada'da ödül aldı oyunculuk için Türkiye'yi seçti

Lise üçüncü ve dördüncü sınıfları ise Kanada’da da okuyan Emre Sarıoğlu burada da tiyatro hayatını sürdürdü ve en iyi erkek tiyatro oyuncusu ödülünü aldı. Kanada’da daha sonra tiyatro eğitimi alan ve dramaturji, sahne yönetmenliği ve kukla üzerine eğitim alan, Fransızcanın yanı sıra İspanyolca, arapça, ve İngilizce ‘de öğrenen Sarıoğlu, Türkiye’de ODTÜ su topu takımında kalecilik yapmış. Çocuk yaşında dağcılık ve kayak eğitimi de alarak kendisini geliştiren oyuncu “Bütün bunları aslında oyunculuk eğitiminin bir parçası olarak yaptım. Annem boş kalan zamanlarımda beni spora yönlendirdi. Su topu ve kayak dalında da derecelerim var. Sporcu yönüm oyunculuğum ile adeta birleşti” dedi.

Fransa'da ve Kanada'da ödül aldı oyunculuk için Türkiye'yi seçti

İki bin yirmi yılında babasının covit nedeniyle kaybeden ve annesiyle birlikte yaşayan genç oyuncu hedefinin iyi bir oyuncu olarak dikkat çekmek ve Cannes Film Festivali’ne katılmak olduğunu belirtiyor. Türkiye'de Tamer Karadağlı ve Ferhan Şensoy hayranı olan Emre Sarıoğlu dünya sinemasında ise Al Pacino ve Marlon Brando hayranı.

Fransa'da ve Kanada'da ödül aldı oyunculuk için Türkiye'yi seçti

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Serkan Sağdıç ile evlendi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Serkan Sağdıç ile evlendi

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un 'yasak aşk'ında ortaya çıkan detay şok etti!
  Magazin

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un 'yasak aşk'ında ortaya çıkan detay şok etti!

Şener Şen, Ata Demirer'in setini ziyaret etti
  Magazin

Şener Şen, Ata Demirer'in setini ziyaret etti

Aras Bulut İynemli, Atatürk filmiyle ilgili yeni fotoğraf paylaştı
  Magazin

Aras Bulut İynemli, Atatürk filmiyle ilgili yeni fotoğraf paylaştı

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Yalı Çapkını'nın oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı sevgili oldu
  Magazin

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Yalı Çapkını'nın oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı sevgili oldu

Seren Serengil programa başladı! İlk programda şaşırtan konuk...
  Magazin

Seren Serengil programa başladı! İlk programda şaşırtan konuk...