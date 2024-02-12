FOX'un ismi NOW oldu! Tanıtımda Çağatay Ulusoy detayı şok etti!

18 yıldır yayın hayatında olan FOX'un ismi değişti.



Kanal bugünden itibaren NOW oldu.



Bütün ekran yüzleri ve dizi oyuncuları tanıtım filminde yer aldı.

Cuma günü NOW'da ekrana gelen 'Gaddar' dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un tanıtımda yer almaması gündem oldu.

Tanıtımda dizinin üç oyuncusu Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar yer aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.