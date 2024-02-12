  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

FOX'un ismi NOW oldu! Tanıtımda Çağatay Ulusoy detayı şok etti!

FOX'un ismi NOW oldu! Tanıtımda Çağatay Ulusoy detayı şok etti! İşte detaylar...

FOX'un ismi NOW oldu! Tanıtımda Çağatay Ulusoy detayı şok etti!

18 yıldır yayın hayatında olan FOX'un ismi değişti.

FOX'un ismi NOW oldu! Tanıtımda Çağatay Ulusoy detayı şok etti!
Kanal bugünden itibaren NOW oldu.

FOX'un ismi NOW oldu! Tanıtımda Çağatay Ulusoy detayı şok etti!
Bütün ekran yüzleri ve dizi oyuncuları tanıtım filminde yer aldı.

FOX'un ismi NOW oldu! Tanıtımda Çağatay Ulusoy detayı şok etti!

Cuma günü NOW'da ekrana gelen 'Gaddar' dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un tanıtımda yer almaması gündem oldu.

Tanıtımda dizinin üç oyuncusu Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar yer aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızı Süreyya bir yaşına girdi
  Magazin

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızı Süreyya bir yaşına girdi

Gülten Kaya eşi Ahmet Kaya'nın filminin çıkacak olmasına cevap verdi!
  Magazin

Gülten Kaya eşi Ahmet Kaya'nın filminin çıkacak olmasına cevap verdi!

Burak Özçivit'ten dev reklam anlaşması
  Magazin

Burak Özçivit'ten dev reklam anlaşması

Seda Sayan'dan yeni tekli çalışma
  Magazin

Seda Sayan'dan yeni tekli çalışma

Damla Sönmez yeni dizisi için imaj değiştirdi
  Magazin

Damla Sönmez yeni dizisi için imaj değiştirdi

Pelin Akil çocuklarıyla doyasıya eğlendi
  Magazin

Pelin Akil çocuklarıyla doyasıya eğlendi