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Four Seasons Hotel Sultanahmet’in İmza Restoranı Avlu’da zengin lezzetler 

Kendine has karakteri, simge haline gelmiş binası ile Sultanahmet’in en etkileyici yapılarından Four Seasons Hotel Sultanahmet’in yeşillikler içindeki bahçesinde konumlanan AVLU, sürdürülebilir ve yerel ürün felsefesi ile yaratıcı lezzetlerden oluşan menüsünü misafirleri ile buluşturuyor. Executive Chef Özgür Üstün’ün Anadolu mutfağını, modern yorumlarla bir araya getirdiği menüde, her tabak bir bölgeyi temsil ediyor.  

Four Seasons Hotel Sultanahmet’in İmza Restoranı Avlu’da zengin lezzetler 

Four Seasons Hotel Sultanahmet’in cezbedici avlusunda konumlanan ve ismini de bu mekândan alan AVLU Restaurant, bahçesiyle etkileyici bir görsellik ve huzuru bir arada yaşatıyor. Executive Chef Özgür Üstün ve yetenekli ekibi, Anadolu mutfağının zengin tatlarını, yaratıcı teknikler ve sunumlarla yeniden yorumlayarak hazırladığı menüyle benzersiz bir deneyim sunuyor. 

Four Seasons Hotel Sultanahmet’in İmza Restoranı Avlu’da zengin lezzetler 

Üstün’ün, orijinal reçeteleri referans alarak, mevsimselliği ön planda tutarak, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yetiştirilen sürdürülebilir ve ayrıcalıklı yemeklere odaklandığı menünün kalbinde taze Aydın inciri, rezene ve pancar sos ile servis edilen Pirpirim Otu, Karadeniz Somonu yer alıyor. Sardalya filetolarının baharatlı iç pilavı ile doldurulup panelendiği, zeytinyağında kızartılan sarımsaklı mayonez, soğan turşusu ve taze otlarla servis edilen Kızarmış Sardalya Dolma paylaşımlı bir tabak olarak ön plana çıkıyor. Paylaşımlı bir diğer lezzet seçeneği Adana Kebap Sandviç. Kuzu etinin baharatlarla zırhtan geçirilerek Adana kebap tadında kömür ızgarasında pişirilen köfteler, zahterli yumuşak bun ekmeği arasında adeta lezzet şöleni yaşatıyor.

Four Seasons Hotel Sultanahmet’in İmza Restoranı Avlu’da zengin lezzetler 

Bu özel menünün odak yaratan tatlarından bir tanesi ise Enginarlı Karabiga Karides Mantı. Klasik mantı hamurunun iç dolgusunun karabiga karides ve zeytinyağında pişirilmiş İzmir enginarıyla yapıldığı, kuşkonmaz, enginar parçacıkları ve tereyağında kızarmış kıtır Bolu keşi ile servis edilen bu ayrıcalıklı lezzet hafızalarda iz bırakmaya aday. 

Four Seasons Hotel Sultanahmet’in İmza Restoranı Avlu’da zengin lezzetler 

Ağır ateşte pişirilen dana yanağının, kızarmış patates lokmaları, tendon kıtırı, taze fasulye ve mürdüm eriği ile buluştuğu Dana Yanak etseverler için güzel bir seçenek yaratıyor. 

Four Seasons Hotel Sultanahmet’in İmza Restoranı Avlu’da zengin lezzetler 

Anadolu’nun yedi farklı bölgesinden zengin lezzet deneyimlerini bir arada yaşatan mekanın bu yaratıcı menüsünü, papatya görünümlü tatlı, Fıstık, Kayısı Papatya finalize ediyor. Beyaz çikolata ile servis edilen Antep fıstıklı ıslak kek, papatya çayı aromalı Malatya kayısı sosuyla beğeni kazanıyor. 

Four Seasons Hotel Sultanahmet’in İmza Restoranı Avlu’da zengin lezzetler 

AVLU, dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olan MICHELIN Rehberi 2024 İstanbul seçkisinde tavsiye listesinde ve Gault&Millau Gastronomi Rehberi 2024 Türkiye seçkisinde yer alıyor. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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