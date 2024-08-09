Foreo Kiwi Koleksiyonu’nun en yeni üyesi cilt yağını dengeleyen ve matlaştıran nemlendirici ile tanışın!

Gözenekler, cilt yüzeyinde sebum, ter ve toksinlerin salınımını kolaylaştıran küçük açıklıklardır. Ancak, gözenekler hızla kirlenerek siyah nokta, akne ve cilt donukluğu gibi sorunlara yol açabilir. Gözenekler, hormonal değişikliklerden kaynaklanan aşırı yağ, kuru cilt, ölü cilt hücrelerinin birikmesi veya kir ve yağın yüzeyin altında sıkışması gibi çeşitli nedenlerle tıkanabilir. Araştırmalar, düzenli temizlik ve uygun cilt bakımının bu sorunları önemli ölçüde azaltarak genel cilt sağlığına ve görünümüne fayda sağlayabileceğini gösteriyor.

"Yağlı cilt ve gözle görülür gözenekler yalnızca gençleri değil, pek çok yetişkini de etkiliyor. KIWI™ Yağ Kontrolü Matlaştırıcı Nemlendirici, doğal mat bir görünüm için aşırı yağ üretimini dengelemek isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanıyor. Gözeneklerin görünümünü en aza indiriyor, lekeleri azaltıyor ve pürüzleri ve tahrişi yatıştırıyor. Aynı zamanda KIWI™ Derma elmas mikrodermabrazyon gözenek vakum cihazını kullandıktan sonra cilt bakımında mükemmel bir tamamlayıcı adım sunuyor. Çünkü nem kaybını önlerken cildi derinlemesine yatıştırıyor ve nemlendiriyor," sözleriyle FOREO Türkiye Genel Müdürü Adnan Beciragic, FOREO güzellik rutinini anlatıyor.

FOREO cihazları ve cilt bakımı arasındaki sinerji, benzersiz bir şekilde güçlendirilmiş sonuçlar sağlıyor ve üstün verimlilik için cilt bakımına bütünsel bir yaklaşım sunuyor.

“FOREO, geçen yıl ünlü cihaz serisini kapsamlı bir cilt bakım koleksiyonuyla genişlettikten sonra, bu yıl yenilik ve performans için yeni standartlar belirliyor ve ustalıkla formüle edilmiş cilt bakım ürünleri üretmeye odaklanıyor. İleri teknolojiyle birleşen cilt bakım serileri, FOREO müşterileri için eksiksiz çözümlerle bütünsel bir cilt bakım deneyimi sunuyor.” sözleriyle FOREO Türkiye Genel Müdürü Adnan Beciragic, FOREO’nun sektördeki yenilikçi hedeflerini vurguluyor.

Yağlı ve sivilceye eğilimli ciltler için mükemmel bir makyaj bazı olan KIWI™ Yağ Kontrollü Matlaştırıcı Nemlendirici hafif ve matlaştırıcı formülüyle gözenekleri arındırıyor ve fazla sebumu hedef alıyor. Gözenekleri tıkamadan cildi nemli, parlamayan, ipeksi pürüzsüzlükte ve mat bir hale getiriyor.

Doğal mat bir görünüm için fazla yağ üretimini dengeliyor.

Daha pürüzsüz görünen bir cilt için gözeneklerin görünümünü minimize ediyor.

Lekeleri azaltarak pürüzleri ve iritasyonu yatıştırıyor.

Cildi derinlemesine nemlendirip nem kaybını önlüyor.

%79 doğal kaynaklı içeriklere sahip, tüm cilt tiplerine uygun, vegan ve Kore'de üretilen KIWI™ Yağ Kontrollü Matlaştırıcı Nemlendirici; hayvanlar üzerinde test edilmiyor, parfüm içermiyor ve dermatolojik olarak test ediliyor.

GÜÇLÜ BİLEŞENLER

Bir salisilik asit türevi olan mikro peeling LHA (Lipohidroksi Asit), ölü cilt hücreleri arasındaki bağları çözüyor. Hücresel dönüşümü teşvik ediyor ve iritasyona neden olmadan daha pürüzsüz ve daha parlak bir cilt sağlıyor. Bu özellikler, LHA'nın benzersiz lipitte çözünür özelliklerinden kaynaklanıyor.

Gözenek küçültücü Cadı Fındığı, cildi sıkılaştırarak gözeneklerin görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Bu sayede cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Ayrıca, gözeneklerdeki fazla yağı emiyor sebum üretimini düzenliyor ve daha dengeli bir cilt sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Onarıcı Cica (Centella Asiatica) cildin nem bariyerini onarmaya, pürüzleri ve iritasyonu yatıştırmaya yardım ediyor. Ayrıca lekeleri azaltmaya ve daha esnek bir cilt için iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı oluyor.

Nemlendirici özellikli Gliserin; nemi cilde bağlarken, nem oranını ciltte tutan son derece güçlü bir nemlendirici maddedir. Tüm cilt tipler için uygun olan Gliserin; nem kaybını önleyerek koruyucu bir tabaka sağlıyor.

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