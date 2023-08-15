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Foça’da sinema buluşmaları

Bu yıl 3’ncü kez perdelerini açacak olan “Beşkapılarda 5 Gece Phokaia Bağımsız Film Günleri”, yönetmen Özcan Alper, oyuncu Berkay Ateş, yönetmen Sevinç Baloğlu, yapımcı Su Baloğlu, oyuncu Nazlı Elif Durlu, oyuncu Nihal Yalçın, yönetmen Hüseyin Karabey, oyuncu Ayça Damgacı, yönetmen Belmin Söylemez, senarist Haşmet Topaloğlu ve oyuncu Laçin Ceylan’ı ağırlayacak.

Foça’da sinema buluşmaları

Foça Belediyesi’nin destekleri, Hüseyin Karabey ile Gizem Erman Soysaldı’nın sanat yönetmenliğini yaptıkları “Beşkapılarda 5 Gece” Phokaia Bağımsız Film Günleri, sinemaya gönül veren konuklarla sinema sohbetlerine ev sahipliği yapacak yapacak. Film Günleri’nde bu yıl gösterilecek filmler; Karanlık Gece, Tohum, Ayna Ayna, Gitmek ve Zuhal.

 Foça’da sinema buluşmaları

21-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan ‘‘Beşkapılarda 5 Gece Phokaia Bağımsız Film Günleri’’, sinemanın usta isimleriyle genç sinemacıları sinemaseverlerle bir araya getirecek.

Foça’da sinema buluşmaları

Film gösterimleri sonrasında gerçekleşecek söyleşilere ise “Karanlık Gece” filminin yönetmeni Özcan Alper ile başrol oyuncusu Berkay Ateş, Tohum’un yönetmeni Sevinç Baloğlu ile yapımcısı Su Baloğlu, Ayna Ayna’nın yönetmeni Belmin Söylemez, senarist ve yapımcı Haşmet Topaloğlu,  oyuncu Laçin Ceylan, Gitmek filminin yönetmeni Hüseyin Karabey ve oyuncu Ayça Damgacı ile Zuhal filminin yönetmeni Nazlı Elif Durlu ile başrol oyuncusu Nihal Yalçın katılacak.

 Foça’da sinema buluşmaları

Foça’nın, eşsiz doğası ve tarihi dokusuyla sanata ev sahipliği yapacağı, Beşkapılar Kalesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik, açık havada muhteşem bir sinema şölenine sahne olacak.

 

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