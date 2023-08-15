 Foça’da sinema buluşmaları

Foça Belediyesi’nin destekleri, Hüseyin Karabey ile Gizem Erman Soysaldı’nın sanat yönetmenliğini yaptıkları “Beşkapılarda 5 Gece” Phokaia Bağımsız Film Günleri, sinemaya gönül veren konuklarla sinema sohbetlerine ev sahipliği yapacak yapacak. Film Günleri’nde bu yıl gösterilecek filmler; Karanlık Gece, Tohum, Ayna Ayna, Gitmek ve Zuhal.

21-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan ‘‘Beşkapılarda 5 Gece Phokaia Bağımsız Film Günleri’’, sinemanın usta isimleriyle genç sinemacıları sinemaseverlerle bir araya getirecek.

Film gösterimleri sonrasında gerçekleşecek söyleşilere ise “Karanlık Gece” filminin yönetmeni Özcan Alper ile başrol oyuncusu Berkay Ateş, Tohum’un yönetmeni Sevinç Baloğlu ile yapımcısı Su Baloğlu, Ayna Ayna’nın yönetmeni Belmin Söylemez, senarist ve yapımcı Haşmet Topaloğlu, oyuncu Laçin Ceylan, Gitmek filminin yönetmeni Hüseyin Karabey ve oyuncu Ayça Damgacı ile Zuhal filminin yönetmeni Nazlı Elif Durlu ile başrol oyuncusu Nihal Yalçın katılacak.

Foça’nın, eşsiz doğası ve tarihi dokusuyla sanata ev sahipliği yapacağı, Beşkapılar Kalesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik, açık havada muhteşem bir sinema şölenine sahne olacak.

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