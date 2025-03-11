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Fırat Topkorur'un bilinmeyen tutkusu

Fırat Topkorur'un bilinmeyen tutkusu. İşte detaylar...

Fırat Topkorur'un bilinmeyen tutkusu

Rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fırat Topkorur, yapımcılığını Ercan Saatçi'nin üstlendiği BBB Production imzalı yeni dizisi “Yeni Hayat” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

 Fırat Topkorur'un bilinmeyen tutkusu

Belçim Bilgin, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hira Koyuncuoğlu ile başrolleri paylaşan başarılı oyuncu, dizide cezaevinden çıkan Çilek Kooperatifi Başkanı Haldun karakterine hayat veriyor.

 Fırat Topkorur'un bilinmeyen tutkusu

Senaryoyu ilk okuduğunda büyük bir heyecan duyduğunu belirten başarılı oyuncu, “Okuduğum en iyi senaryolardan biri. Hikâye beni hemen içine aldı. Kadro da çok güçlü olunca sete çıkmak için sabırsızlandım, Kendimi hep daha iyisini yapmak için zorluyorum” diye konuştu.

Fırat Topkorur'un bilinmeyen tutkusu
Öte yandan, set aralarında ahşap heykeller yaparak farklı bir tutkusunu da ortaya koyan oyuncu, “Zaten yaptıkça bütün oyuncu arkadaşlarıma hediye ediyorum” diyerek sanatın her alanına duyduğu ilgiyi gözler önüne serdi.

 Fırat Topkorur'un bilinmeyen tutkusu

Senaryosunu ve yönetmenliğini Alphan Dikmen’in üstlendiği dizi, hapishaneden kaçan ve Yeni Hayat Kasabası’na sığınan üç kadının etkileyici hikâyesini konu alıyor.

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