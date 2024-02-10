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Fırat Tanış'tan anlamlı proje

Fırat Tanış'tan anlamlı proje... İşte detaylar...

Fırat Tanış'tan anlamlı proje

Başarılı oyuncu Fırat Tanış, 8 yıldır oynadığı müzikal oyun “Gelin Tanış Olalım” için anlamlı bir özel gösteri gerçekleştirdi. Özel tiyatrolarda uzun süredir kırılmamış rekor olan 500’üncü kez sahneye çıkan oyununu, deprem bölgesine gidecek yardımlarla anlamlandırdı. 5. Dalyasını yapan performansının tüm gelirini deprem bölgesindeki çocuklar yararına kullanılmak üzere UNICEF’e bağışlandı.

 Fırat Tanış'tan anlamlı proje

9 Şubat Cuma akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşan “Gelin Tanış Olalım” oyunun duyurusunu “Sen Yaşamaya Bak” ve “Sen Büyümeme Bak” filmlerinde rol alarak adından söz ettiren Mert Ege Ak ile teaser çekerek duyurmuştu. “Gelin Şimdi Yaralarımızı Sarmak İçin Tanış Olalım” duyurusuyla 9 Şubat Cuma akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne izleyicileri davet eden Fırat Tanış, bir haftalık süreçte 2200 kişilik dev salonu doldurdu.

 Fırat Tanış'tan anlamlı proje

Sanat camiasından da özel gösterime ilgi bir hayli fazlaydı. Bu özel etkinliğe, Gökçe Bahadır, Onur Saylak, Cansu Tosun, Erkan Kolçak Köstendil, Melisa Şenolsun, Hatice Aslan, Tamer Levent, Duygu Sarışın, Necip Memili, Ülkü Hilal Çiftçi, Çağan Efe Ak, Ali Gözüşirin, Özge Özacar, Şebnem Hassanisoughi, Ezgi Gör gibi birçok isim katıldı.

 Fırat Tanış'tan anlamlı proje

Sahne performansının ardından dakikalarca ayakta alkışlanan Fırat Tanış, “Deprem bölgesini unutmamak adına birçok şey düşündük. 500. Oyunun tüm gelirini bu konuda faydalandırmak istedik. Unicef’e de bizim yanımızda oldukları ve desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ederim. 2 hafta önce satışa çıkan ve bu kadar kısa sürede tüm biletleri bitirip, buraya bizlerle tanış olmaya gelen sizlere en büyük teşekkürü ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

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