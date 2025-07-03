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Fırat Tanış oyununun yanında konser ile de turnede

Fırat Tanış oyununun yanında konser ile de turnede... İşte detaylar...

Fırat Tanış oyununun yanında konser ile de turnede

Başarılı oyuncu Fırat Tanış, Gelin Tanış Olalım turnesinin yanına bir de konser turnesi ekledi.

 Fırat Tanış oyununun yanında konser ile de turnede

Geçtiğimiz aylarda Ercan Saatçi’nin Çok Akustik konserine konuk olan Tanış, çok beğenilen bu performans sonrası Saatçi ile birçok konser verdi.

 Fırat Tanış oyununun yanında konser ile de turnede

Dinleyicilerin keyifli dakikalar geçirdiği konserler bu yaz İstanbul dışında Aydın, Antalya, Bursa ve İzmir’de de müzikseverlerle buluşacak.

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