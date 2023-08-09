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Fiolas, doğal ve etkili cilt bakım ürünleriyle cildinizi değerli hissettiriyor

Yavaş yavaş yazın sonuna yaklaşırken ; cildinizi doğal bileşenlerle onarın-tazeleyin-canlandırın. Ona Fiolas ile iyi bakın…

Fiolas, doğal ve etkili cilt bakım ürünleriyle cildinizi değerli hissettiriyor

Fiolas, doğanın iyileştirici güçlerini siz ve sevdikleriniz için formüle etmeye devam ediyor. Fiolas ‘İyi Bir Cilt İçin Seti ’ , cildinizde doğal ve temiz bir görünüm sağlamak için özel olarak tasarlanmış olup; cildinizi aşındırmadan temizlemek ve tahriş etmeden beslemek için geliştirilmiş ürünlerden oluşmaktadır.

Doğal ve Temiz Bir Cilt İçin Mükemmel Kombinasyon 

 Fiolas Aromateraphy Smooth Face Polish Face Peeling Gel, içeriğindeki Polilaktik Asit ve Konjak Kökü ile cildinizi nazikçe arındırırken tahriş etmez ve besler. Yüzünüzdeki ölü derilerden arınarak cildinizi yeniler ve canlandırır. 

 Fiolas Aromateraphy Detox Mask, içeriğindeki İlit Kili sayesinde cildinizdeki toksinleri arındırır ve sağlıklı hücre oluşumunu destekler. Lavanta, Çay Ağacı, Greyfurt ve Limon Yağları serbest radikallere karşı savaşırken cilt bariyerinizi güçlendirir. 

 Fiolas Aromateraphy Deep Hydrating Face Mask ise, kolajen üretimini destekleyen Avokado Yağı ve Omega 3 ve asitlerce zengin Argan Yağı ile cildinize derinlemesine bir temizlik ve elastikiyet kazandırır. 

 Bu mükemmel kombinasyon, cildinizi en iyi şekilde destekleyerek doğal ve temiz bir cilt için ihtiyacınız olan tüm bakımı sunar. İyi Bir Cilt İçin Set, güzellik rutininize eklemek için ideal bir seçimdir. Cildinizin parlak, canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olurken, kendinizi her gün taze ve ferah hissedersiniz. Bu set,doğanın gücünü cildinize yansıtırken ; siz de taptaze bir ciltle  doğal güzelliğinizi keşfetmiş olursunuz. 

Fiolas İyi Bir Cilt İçin Set Fiyatı: 3.100 TL 

Fiolas'ın tüm ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak ve satın almak için fiolas.com adresini ziyaret edebilir; FİOLAS ürünlerine www.fiolas.com adresinden ,Mandarin Oriental Bosphorus, Mandarin Oriental Bodrum , Galataport ,The Land of Legends Otel Antalya ve İzmir İstinyepark Mağazalarından ulaşabilirsiniz.

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