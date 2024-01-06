 'Filme Gel' vizyona girdi

"Filme Gel" Filmi Türkiye'yi Güldürmeye Hazır! Erkan Petekkaya, Levent Ülgen ve Fırat Doğruloğlu Başrolde!

Senarist ve yönetmen İhsan Taş'ın imzasını taşıyan, Berton Medya'nın yapımcılığını üstlendiği komedi filmi "Filme Gel," 5 Ocak itibariyle sinemaseverlerle buluştu. Türkiye'nin önde gelen oyuncularının yer aldığı film, izleyicilere kahkaha dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Filme Gel kadrosunda Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu gibi birbirinden başarılı ve ünlü isimleri bir araya getiriyor. Film, üç kafadarın film çekme macerasını eğlenceli bir dille seyirciyle buluşturuyor.

Filmin senarist ve yönetmeni İhsan Taş, yapılan basın açıklamasında, "Filmi çekerken ekip olarak çok keyif aldık. Umarım sinemaseverlerde filmi beğenir ve keyif alırlar. Komedi seven herkesi filmimizi izlemeye bekliyoruz" dedi.

Filme Gel, izleyicilere güldürürken aynı zamanda birbirinden renkli karakterlerin etkileyici hikayesini sunarak Türk sinemasına yeni bir soluk getiriyor. Filmin vizyona girdiği bu günlerde, sinemaseverlerin merakla beklediği bu komedi şöleni, Türk sinemasının sevilen yüzleri ile beyaz perdede buluşuyor.

"Filme Gel," Türkiye genelindeki sinema salonlarında izleyicilerle buluşmaya devam ederken, filmin eğlenceli ve keyifli atmosferini kaçırmamak için sinemaseverler, vizyon tarihlerini takip etmeye davet ediliyor.

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