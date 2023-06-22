FilmBox Arthouse haziran ekranlarında İtalyan rüzgarı

İtalyan sinemasının iki önemli yönetmeni Federico Fellini ve Roberto Rossellini'nin filmleri Haziran ayının son haftasında FilmBox Arthouse ekranlarında olacak.

Kalpazanlar Çetesi (The Swindle) – 24 Haziran Cumartesi - Saat 00:35

Fellini'nin az bilinen filmlerinden biri olan "Il Bidone", amaçları korkunç planlarıyla insanların dolandırmaya çalışan üç düzenbazın karanlık hikayesini konu alıyor. New York Times'ın deyimiyle: "Bariz bir şekilde ucuz, duygusal yoğunluğu çok fazla olan bir polisiye film."

Aşkın Yolları (Ways of Love) – 26 Haziran Pazartesi – Saat 00:50

İtalyan neo-realizmin (yeni gerçekçilik) yaratıcısı ve yönetmen Robert Rossellini'nin en çok bilinen filmlerinden birisi. Kurgusu iki bölümden oluşan filmin ilk bölümünde, eski sevgilisini arayan ve ona yalan söyleyerek, özürler dileyerek, kendini suçlayarak, ağlayarak, yalvararak, iyilik dilenerek kendisine geri döndürmeye çalışan çaresiz bir kadını izleyeceğiz. İkinci bölümde Aziz Yusuf'la tanıştığını zanneden ve sonrasında hamile olduğunu fark edince, bunun bir mucize olduğuna inanan evsiz bir kadının öyküsü anlatılıyor.

İtalya'da Yolculuk (Journey to Italy) – 29 Haziran Perşembe - Saat 02:10

Napoli, İtalya'ya, Burton'un (Leslie Daniels) yanına bir aile mülkünü görmek için giden mutsuz bir çiftin yapılan gezi sırasında evliliklerinin çöküşüyle yüzleştiği, dramatik ve olağandışı aşk hikayesi. Roberto Rossellini'nin üçüncü filminde Ingrid Bergman (o zamanlar eşi olan) oynuyor. İtalya'da Yolculuk, 1960'ların ve ötesinin sanat filmlerinin temel taşı haline geldi.

Filmbox Arthouse yayınlarına, seçkin TV platformları KabloTV Kanal 344 ve Vodafone TV Kanal 56 üzerinden ulaşılabiliyor. Filmbox Arthouse içeriklerine ayrıca www.filmbox.com website si üzerinden bilgisayar, tablet ve mobil telefon ekranlarından da ulaşılabiliyor.

SPI International, FilmBox ArtHouse’un yanı sıra Türkiye’de yayın yapan diğer kanallarıyla da kaliteli yapımlar sunuyor. SPI International bünyesinde, ülkemizin yanı sıra 25 ülkede 30 milyon kişiden oluşan geniş bir abone kitlesine ulaşan keyifli filmlerin adresi FilmBox, popüler TV dizileri, gişe rekorları kıran Hollywood filmleri, yılların eskitemediği klasikler ve gibi farklı türlerde içerik sunuyor. FilmBox Extra, ağırlıklı olarak aksiyon ve gerilim türü filmleri ekranlara getiriyor. SPI International kanalları arasında, canlı karşılaşma heyecanı da sunan dövüş sporu kanalı FightBox, ödüllü belgeseller sunan DocuBox, dünyanın ilk HD moda kanalı olan FashionBox yer alıyor.

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