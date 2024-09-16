Film-San Vakfı’na özel tasarlanan ödül heykelciği beğeni topladı

Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın İnan Güney’in katkıları ile Film-San Vakfı için genç tasarım sanatçıları arasından seçilen Berke Uysal’ın özel olarak tasarladığı Filmsan Ödül Heykelciği, Filmsan Sinema ve Dizi Ödülleri töreninde geceye katılan tüm sanatçılar ve yapımcılar arasında büyük ilgi gördü.

Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın İnan Güney, Genç Tasarımcı Sanatçı Berke Uysal adına Belediye tarafından Tema Vakfı’na fidan bağış belgesini ve Filmsan Vakfı adınada Teşekkür Plaketini sundu. Ayrıca Filmsan Vefa Ödülleri kapsamında Ayla Algan adına kızı Sevi Algan’a, Türker İnanoğlu adına Meliha Varol’a ödüllerini takdim etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.