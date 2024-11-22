  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Filiz Çekil, İzmir IF Wedding Fashion’daki açılış defilesiyle büyüledi

Şevval Şahin ve Özge Ulusoy’un başrolde olduğu Filiz Çekil defilesi her anıyla hayran bıraktı.

Filiz Çekil, İzmir IF Wedding Fashion’daki açılış defilesiyle büyüledi

Ünlü modacı Filiz Çekil, İzmir İf wedding Fashion’da gerçekleştirdiği açılış defilesiyle moda dünyasına damgasını vurdu. Bursa’daki büyük yankı uyandıran moda gösterisinin hemen ardından İzmir’de de kreasyonlarını sergileyen Filiz Çekil özel olarak hazırladığı 40 parçalık exclusive koleksiyonunu tanıttı. 

Filiz Çekil, İzmir IF Wedding Fashion’daki açılış defilesiyle büyüledi

Defilenin en dikkat çeken isimleri, Türkiye’nin önde gelen top modelleri Şevval Şahin ve Özge Ulusoy oldu. 

40 modelin yanı sıra defilenin açılışını Özge Ulusoy, kapanışıysa ise Şevval Şahin yaptı. Bu çarpıcı defile, İzmir moda sahnesine enerjik bir başlangıç yaparken, Filiz Çekil’in tasarımları seyircilerden tam not aldı. Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın koreografisini üstlendiği defilede Şevval Şahin’in giydiği mini etekli cesur gelinlik büyük ilgi gördü. 

Filiz Çekil, Dubai’de yapacağı defilenin hazırlıklarına başlarken Türkiye’nin en çok tatil yapan ünlüsü Şevval Şahin, Dubai’deki defilede de yer almaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Charlotte Cardin'in sahne sürprizi Zeynep Bastık oldu
  Magazin

Charlotte Cardin'in sahne sürprizi Zeynep Bastık oldu

Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji
  Hayatın İçinden

Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı 'Umami' 2025'te yayına girecek
  Magazin

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı 'Umami' 2025'te yayına girecek

Hangi Göz Bozukluğu Nasıl Belirti Gösterir? Nasıl Geçer?
  Yaşam - Sağlık

Hangi Göz Bozukluğu Nasıl Belirti Gösterir? Nasıl Geçer?

Nur Sürer'den 'baba' itirafı!
  Magazin

Nur Sürer'den 'baba' itirafı!

Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi!
  Magazin

Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi!