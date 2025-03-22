 Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi

Filiz Akın, 21 Mart'ta hayatını kaybetti.



Filiz Akın'ın Instagram hesabından eşi Sönmez Köksal açıklama yaptı.

Sanatçının, dün akşam hayatını kaybettiğini açıkladı. Akın'ın ise sessiz sedasız, sadece ailesine haber verilerek, bugün defnedildiğini söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.