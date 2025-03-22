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Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi

Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi

Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi

 

Filiz Akın, 21 Mart'ta hayatını kaybetti.

Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
Filiz Akın'ın Instagram hesabından eşi Sönmez Köksal açıklama yaptı.

 Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi

Sanatçının, dün akşam hayatını kaybettiğini açıkladı. Akın'ın ise sessiz sedasız, sadece ailesine haber verilerek, bugün defnedildiğini söyledi.

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