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Filiz Akın İstanbul'a nakledildi

Usta sanatçı Filiz Akın İstanbul'a nakledildi. İşte detaylar...

Filiz Akın İstanbul'a nakledildi

Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın’ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Sanatçı, 13 Ocak Pazartesi gecesi ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

 Filiz Akın İstanbul'a nakledildi

Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul’a nakledildi. Filiz Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.

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