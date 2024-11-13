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Filiz Akın'ın deniz keyfi

Ünlü sanatçı Filiz Akın'ın deniz keyfi. İşte detaylar...

Filiz Akın'ın deniz keyfi

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, hastaneye kaldırılmış ve geçtiğimiz ay taburcu olmuştu.


Bodrum'da yaşayan sanatçı, deniz keyfi yaptı.


Akın o anları Instagram'dan paylaştı.

 

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