 Filiz Akın'dan üzen paylaşım!

Ünlü sanatçı Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Sanatçı, hastane odasından paylaşım yaptı.



Akın'ın bu paylaşımı sevenlerini korkuttu.

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