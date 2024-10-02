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Filiz Akın'dan üzen paylaşım!

Ünlü sanatçı Filiz Akın'dan üzen paylaşım! İşte detaylar...

Filiz Akın'dan üzen paylaşım!

Ünlü sanatçı Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

 Filiz Akın'dan üzen paylaşım!

Sanatçı, hastane odasından paylaşım yaptı.

Filiz Akın'dan üzen paylaşım!
Akın'ın bu paylaşımı sevenlerini korkuttu.

 

 

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