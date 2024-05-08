Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı

Fahriye Evcen, araç içerisinden pozlarını paylaştı.



Usta sanatçı Filiz Akın'dan çağrı geldi.

Bir süredir ekranda olmayan Evcen'e Akın, "Güzel oyuncumuz Keşke sizi bir dizi veya filmde izlesek artık Özlem dolu sevgiler" diyerek, mesaj verdi.

Evcen ve Akın'ın paylaşımlarına beğeni yağdı.

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