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Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı. İşte detaylar...

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı

Fahriye Evcen, araç içerisinden pozlarını paylaştı.

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı
Usta sanatçı Filiz Akın'dan çağrı geldi.

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı

Bir süredir ekranda olmayan Evcen'e Akın, "Güzel oyuncumuz Keşke sizi bir dizi veya filmde izlesek artık Özlem dolu sevgiler" diyerek, mesaj verdi.

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı

Evcen ve Akın'ın paylaşımlarına beğeni yağdı.

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