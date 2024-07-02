 Filiz Akın’dan dikkat çeken Demet Özdemir yorumu

Demet Özdemir, kırmızı elbisesiyle poz verdi.

Oyuncu, "Yeterince bronzlaştıysam “Kırmızı, neden olmasın?” dedim" diye yazdı.

Filiz Akın, "Kırmızı size çok yakışıyor" diye fotoğrafa yorum yaptı.



Sanatçının yorumu beğeni topladı.

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