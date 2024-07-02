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Filiz Akın’dan dikkat çeken Demet Özdemir yorumu

Filiz Akın’dan dikkat çeken Demet Özdemir yorumu. İşte detaylar...

Filiz Akın’dan dikkat çeken Demet Özdemir yorumu

Demet Özdemir, kırmızı elbisesiyle poz verdi.

 Filiz Akın’dan dikkat çeken Demet Özdemir yorumu

Oyuncu, "Yeterince bronzlaştıysam “Kırmızı, neden olmasın?” dedim" diye yazdı.

 Filiz Akın’dan dikkat çeken Demet Özdemir yorumu

Filiz Akın, "Kırmızı size çok yakışıyor" diye fotoğrafa yorum yaptı.

Filiz Akın’dan dikkat çeken Demet Özdemir yorumu
Sanatçının yorumu beğeni topladı.

 

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