Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!

Burcu Biricik, bir projesinden fotoğraf paylaştı.



Usta sanatçı Filiz Akın, oyuncuyu dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı Sharon Stone'a benzetti.

Akın, "Evet bu resimde sanki 'Sharon Stone'un gençliği gibi ve her zamanki gibi çok güzelsiniz" diye yazdı.

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