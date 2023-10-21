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Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti! İşte detaylar...

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!

Burcu Biricik, bir projesinden fotoğraf paylaştı.

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!
Usta sanatçı Filiz Akın, oyuncuyu dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı Sharon Stone'a benzetti.

 

 

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!

Akın, "Evet bu resimde sanki 'Sharon Stone'un gençliği gibi ve her zamanki gibi çok güzelsiniz" diye yazdı.

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!

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